- Romania are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA 2018. Scorul obtinut este in scadere fata de ultimele doua testari la care Romania a participat (2012 si 2015) la toate cele trei domenii testate: citire, matematica si stiinte, potrivit rezultatelor PISA 2018 publicate de catre…

- ​Ritmul de crestere al economiei Romaniei va incetini la 3,2% in 2020 și va reaccelera la 3,7% in 2021, se arata in cele mai recente estimari ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), care puncteaza ca riscurile de supraincalzire vor disparea, potrivit Mediafax. "In timp ce salariile…

- La forum au participat, potrivit sursei citate, comisarul european pentru actiune climatica si energie, Miguel Arias Canete si secretarul SUA pentru energie, Rick Perry, alaturi de directorii generali ai Agentiei Internationale a Energiei si Agentiei Energiei Nucleare din cadrul Organizatiei pentru…

- Premierul Viorica Dancila a avut marti o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Angel Gurria, prilej cu care a subliniat ca Romania continua sa fie ferm dedicata obiectivului de aderare la OCDE si este pregatita sa inceapa negocierile de aderare,…

- La sosirea la reuniunea ministrilor de Finante ai UE, Le Maire a declarat ca este nevoie de 'un cadru comun' pentru cele 28 de tari membre ale UE privind monedele digitale. De asemenea oficialul francez si-a reafirmat opozitia privind moneda digitala Libra de la Facebook, dupa ce joi a avertizat…

- Franta a anuntat ca va bloca dezvoltarea monedei digitale Libra de la Facebook in Europa deoarece ameninta "suveranitatea monetara" a guvernelor, transmite BBC. Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat ca Libra prezinta riscuri financiare si s-ar putea inregistra abuzuri din…