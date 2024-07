Guvernul vrea să înlocuiască bugetarii cu inteligenţa artificială. Google ar putea face investiţii majore în România Guvernul vrea sa inlocuiasca bugetarii cu inteligența artificiala. Peste o treime dintre funcționarii publici vor ieși la pensie in urmatorii 3 ani, iar statul cauta soluții. In lupta cu dosarul cu sina, contabilii ar putea fi primii care raman fara loc de munca. Dupa esecul cu robotul Ion, statul mai face o incercare cu inteligenta […] The post Guvernul vrea sa inlocuiasca bugetarii cu inteligenta artificiala. Google ar putea face investitii majore in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de doar trei ani a ajuns drogata la Spitalul Județean din Constanța. Micuța a fost adusa la unitatea medicala chiar de mama ei, iar medicii au constatat cu stupoare ca aceasta ingerase substanțe stupefiante. Femeia ar fi dus-o la spital dupa ce a observat ca fetița nu se mai oprea din ras.…

- Inteligența artificiala va duce la automatizarea a peste 300.000 de locuri de munca din Romania și va aduce imbunatațiri de productivitate pentru 4,2 milioane de joburi, arata un studiu realizat de Implement Consulting Group și comandat de catre Google. Citește și: Plațile in numerar de peste 10.000…

- UPDATE: Legea privind stabilirea salariilor minime europene a fost aprobata de Guvern, anunța Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. ”Guvernul a aprobat Legea privind stabilirea salariilor minime europene, prin care se asigura transpunerea in legislația naționala a Directivei (UE) 2022/2041 din…

- Aproape 70 de percheziții comune DIICOT-DNA au loc marți dimineața in mai multe județe din țara, conform unui comunicat al procurorilor DIICOT. Aceștia susțin ca au identificat un nou mod de operare in traficul cu migranți, prin care aceștia ajungeau in state din spațiul Schengen trecand prin Romania.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la deschiderea Expozitiei internationale Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024 ca Romania nu-si mai permite sa faca greselile din trecut, cand uzinele de armament au fost inchise, iar cele ramase in viata erau amenintate cu falimentul”. Premierul…

- Un nou drog cu efecte devastatoare a aparut pe piața din Romania. Este vorba despre „Pastila portocalie”, drogul denumit generic „Donkey Kong” din familia amfetaminelor, care, potrivit experților, poate provoca halucinații, convulsii și moarte. Acest nou drog, cu un personaj din jocurile Nintendo, a…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat sambata ca epidemia de rujeola evolueaza in continuare in Romania, la fel ca in intreaga Uniune Europeana. Dar in Romania ” probabil mai mult decat in alte tari”, a adaugat ministrul, facand apel la vaccinarea copiilor si a adultilor nevaccinati sau…

- Uleiul de masline extra-virgin se gasește in magazinele din Romania la prețuri duble fața de cele pacticate in urma cu un an. Consultarea cataloagelor cu oferte și experiențele directe din supermarket arata ca un litru de ulei de calitate medie, importat din Italia, se putea gasi in urma cu un an la…