- Tronsonul de 25 de kilometri din lotul 2 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda va fi deschis circulației marți dupa-amiaza, insa cu restricții pe o distanța de 1,5 km, pana in primavara anului viitor. Este vorba despre ultimii kilometri care așteapta sa fie finalizați dupa lucrari de mai bine de 7 ani la…

- Odata cu restricțiile aferente perioadei de lockdown, autoritatile si companiile s-au vazut puse in situatia de a gasi diverse modalitati de a-si digitaliza rapid operatiunile si de a gestiona cat mai eficient criza brusca, in vreme ce populația a trebuit la randul ei sa imbrațiseze forțat toate schimbarile.…

- PNL si Guvernul sustin plafonarea preturilor la energie Foto: ELCEN. Premierul demis Florin Cîtu a declarat ca PNL si Guvernul sustin plafonarea preturilor la energie în România, iar o decizie în acest sens ar urma sa fie luata în prima sedinta de Executiv, dupa…

- Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, propune limitarea vitezei la 30 de kilometri la ora in centrul localitatii si in cartierul Schei. Propunerea a fost avizata de Comisia de circulatie. ”Ma bucur sa va anunt ca in cadrul sedintei de astazi a Comisiei de circulatie a fost avizata favorabil…

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, a afirmat, luni seara, ca, daca situatia o va impune, BNR va interveni pentru a stopa cresterea inflatiei, insa este un fenomen intalnit in intreaga lume, in special din cauza cresterii preturilor la energie si gaze. Dan Vilceanu a fost intrebat, luni seara,…

- „Eu in continuare mizez pe o guvernare de dreapta in Romania” Premierul Florin Citu a anuntat, ieri, ca Guvernul a aprobat rectificarea bugetara, PIB-ul fiind reevaluat la o valoare nominala de 1,17 miliarde de lei, fata de la 1,11 miliarde de lei la inceputul anului, potrivit Agerpres. „Am aprobat…

- Un tren produs la Pașcani, in județul Iași, este pregatit pentru omologare. Poate atinge o viteza de 120 kilometri pe ora și are o capacitate de 164 de locuri. Ar urma sa circule insa pe cai ferate pe care viteza medie este de 30 de kilometri pe ora. Autotrenul construit de Electroputere Pașcani a trecut…

