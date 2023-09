Stiri pe aceeasi tema

- „Sigur, ne dorim acest lucru. In primul rand, vreau sa va spun ca produsele care vor intra suplimentar in aceasta ordonanta pe care le voi discuta, asa cum au fost discutate si la aprobarea ordonantei, cu toti factorii implicati, atat procesatorii cat si retailerii. Nu uitam ca se apropie sarbatorile…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca produsele consumate de romani in perioada sarbatorilor de iarna ar putea fi incluse in ordonanța care prevede limitarea adaosurilor comerciale. Ministrul Agriculturii a spus, la finalul ședinței de Guvern de astazi, ca iși dorește ca ordonanța privind…

- Romania și Ungaria considera ca Uniunea Europeana trebuie sa permita unora dintre statele membre UE sa-și prelungeasca, pana la finalul anului 2024, decizia de a nu importa cereale din Ucraina, cu toate ca Ucraina trebuie susținuta in razboiul ei contra Rusiei. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține ca lista cu alimente la care s-a limitat adaosul comercial ar putea fi extinsa, de la 14, cat sunt in prezent. ”Prețurile alimentelor de baza se mențin scazute in supermarketuri, produsele incluse in lista alimentelor cu adaos comercial limitat se regasesc…

- Masura implementata de Guvernul Ciolacu de plafonare a adaosurilor comerciale la o serie de alimente, a determinat scaderi semnificative ale prețurilor la 14 alimente de baza, care alcatuiesc o parte importanta din coșul de cumparaturi pentru persoanele cu venituri reduse. Aceste scaderi de prețuri…

- Guvernul Romaniei anunța ca masura plafonarii adaosurilor comerciale, propusa de Premierul Ciolacu și implementata de o mare rețea comerciala, a inceput sa produca rezultate semnificative in beneficiul cetațenilor. In urma aplicarii mecanismului, anumite produse alimentare de baza au inregistrat…

- Dupa ce a fost demis de la conducerea Agenției Domeniilor Statului (ADS), George Sava a cazut și in dizgrația unui lider PSD cu greutate. Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, l-a demis in urma cu o saptamana pe directorul general al ADS, George Sava. De fapt, George Sava nu a…

- Guvernul a adoptat in sedinta de vineri ordonanta de urgenta pentru plafonarea temporara a prețurilor la alimentele de baza. In luna august, carnea de porc, de pui, laptele, legumele sau fructele ar trebui sa se ieftineasca.