- Conferința “Contextul economic și legislativ pentru dezvoltarea sectorului suinelor in Romania”, organizata de Carmistin și Asociația Fermierilor din Romania, a propus o dezbatere privind necesitatea identificarii de soluții legislative și financiare pent

- „In prezent, lucram la un program de finantare de peste 1 miliard euro vizand sustinerea producatorilor romani, in special partea de procesare hrana – de la procesarea carnii de porc, la cea de pui, dar si lactate, astfel incat producatorii romani sa poata beneficia de costuri de productie cat mai reduse”,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, joi, referitor la posibilitatea reintroducerii schemei de compensare a pretului la carburanti, ca Guvernul va interveni daca lucrurile intra „intr-o zona mult prea volatila, in care sa nu poata fie sustenabila pentru economie si cetateni”, dar nu este…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca incepand cu luna martie o sa fie o scadere mai vizibila a inflatiei, o reducere graduala, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul anului 2023 inflatia sa aiba o singura cifra. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a declarat, chestionat daca exista posibilitatea ca Petrom sa devina din nou o companie nationalizata, ca este posibila o alta abordare si considera ca statul ar trebui sa faca niste investitii, in sistem de private-equity, prin crearea unei linii de finantare care…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, la Prima TV, ca deficitul la fondul de pensii in acest an este de 11,9 miliarde de lei, dar ca anul viitor acest deficit este programat la 10,7 miliarde de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sustine ca este incorect si frustrant ce s-a intamplat in aceasta saptamana in Consiliul JAI, cand Romania nu a fost primita in spatiul Schengen, precizand ca Europa trebuie sa stranga randurile si sa se gandeasca la valorile democratice si la pilonii pe care s-a…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat miercuri ca inflatia ii afecteaza pe cei cu venituri mici si medii, nu si pe bogati și ca Guvernul pregatește un nou pachet de ajutoare financiare pentru romanii cu venituri reduse, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…