Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii propune majorarea salariului minim pe tara la 3.300 de lei, cu 10% mai mult fata de luna septembrie. Aproape 2 milioane de romani vor beneficia de creștere. Ministerul Muncii propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 3.300 lei lunar, un proiect…

- Ministerul Muncii a anuntat miercuri ca a fost pus in dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern privind creșterea salariului minim brut garantat in plata. Acesta va fi majorat la 3.300 de lei pe luna. Peste 1,8 milioane de angajați vor fi beneficiari direcți ai acestei masuri, informeaza news.ro

- Ministerul Muncii anunta, miercuri, ca a fost pus in dezbatere publica privind cresterea salariului minim brut garantat in plata. ”In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 3.000 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 165,333 ore, in medie pe luna in…

- Ministerul Muncii propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 3.300 lei lunar, un proiect de Hotarare de Guvern in acest sens fiind supus dezbaterii publice. Majorarea ar urma sa intre in vigoare la data adoptarii documentului si reprezinta o crestere de 10…

- Coalitia de guvernare a agreat, de principiu, varianta majorarii salariului minim la 3.300 lei brut, de la 1 octombrie, susține Ministrul de Finante, Marcel Bolos. Cat despre ceea ce se va intampla de la 1 ianuarie 2024, totul va depinde de modul in care vor evolua lucrurile in coalitie. Boloș a ținut…

- Ministrul de Finante Marcel Bolos a precizat ca in coalitia de guvernare a fost agreata, de principiu, varianta cresterii salariului minim la 3.300 lei brut, de la 1 octombrie a.c. Liberalul a adaugat, referitor la majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2024, ca ramane de vazut cum vor evolua lucrurile…

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania a realizat in perioada 24-25.07.2023 un sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire la creșterea salariului minim brut garantat in plata. Astfel, in urma sondajului realizat, la care au raspuns 887 antreprenori, au rezultat concluziile de…