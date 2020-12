Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim brut ar urma sa creasca de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut lunar, potrivit unui comunicat al Guvernului. Potrivit Executivului, premierul Florin Citu si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au avut luni consultari cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social…

- Turcia crește salariul minim cu 22%, o provocare in plus pentru reducerea inflatiei galopante. Sindicatele spun ca majorarea este insuficienta Salariul minim pe economie in Turcia va creste anul viitor cu aproape 22%, o masura care va complica eforturile destinate reducerii inflatiei, dar care nemultumeste…

- Guvernul vrea sa creasca salariul minim brut pe țara garantat in plata pentru anul 2021 cu 70 de lei. Astfel, conform unui comunicat al Guvernului, salariul minim brut ar urma sa creasca de la 2230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Potrivit Executivului, premierul Florin Citu și ministrul…

- „Suntem adeptii unui mecanism de crestere care sa se bazeze pe realitatile economice, respectiv rata inflatiei, cresterea productivitatii si alti factori economici. Obiectivul nostru este sa nu fie afectate locurile de munca, mai ales in aceasta perioada in care companiile se confrunta cu dificultati…

