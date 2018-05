„Astazi anunțam ca in scurt timp se va deschide schema de ajutor de stat pentru investițiile private mai mari de 10 milioane de euro, in investiții in deschiderea sau extinderea capacitaților de producție. Nu va ascund faptul ca ținta noastra finala este sa atragem investiții de peste un miliard de euro”, a declarat Dancila la Parlament. Premierul a precizat ca aceste investiții vor crea mii de locuri de munca și vor contribui la creșterea veniturilor bugetare, adaugand ca cchema de ajutor de stat lansata miercuri este doar o parte a pachetului de stimulare a investițiilor in Romania. …