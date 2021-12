Guvernul vrea să aloce 4 miliarde de lei pentru compensarea facturilor la energie și gaze, în 2022 Guvenul intenționeaza sa aloce, anul viitor, pentru compensarea si plafonarea facturilor la energie și gaze pentru consumatorii casnici si industriali o suma de patru miliarde de lei, aceasta urmand sa fie prevazuta in proiectul de buget, potrivit unor surse guvernamentale.“Suma necesara pentru a compensa facturile la gaze si electricitate ale consumatorilor romani anul viitor este de 4 miliarde de lei si ea va fi prevazuta in proiectul de buget la care se lucreaza in prezent”, au precizat sursele mentionate, potrivit Agerpres. Pretul energiei este plafonat la maximum un leu intre 1 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

