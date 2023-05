Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Brokerilor din piața de capital avertizeaza investitorii asupra riscurilor majore la care se expun atunci cand tranzacționeaza instrumente financiare utilizand platforme online deținute și operate de entitați care nu sunt autorizate/inregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara din…

- „Noi de doi ani facem anual un studiu, care este un mod de a masura interesul investitorilor de retail, precum si tendintele in piata. Este primul demers facut in piata de capital care targeteaza investitorii de retail si noi vrem ca acest studiu sa fie un reper important in piata pentru a ajuta companiile,…

- Cele mai atractive sectoare pentru IPO-uri in primul trimestru al anului 2023 au fost cele de: computere si produse electronice (57 de IPO-uri care au generat venituri de 7,1 miliarde de dolari), petrol si gaze, energie si utilitati, industria chimica si sectorul financiar. ”Evolutia lenta din 2022…

- Piata asigurarilor RCA a fost aruncata in aer in momentul in care Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis sa ridice autorizatia de functionare a celor de la Euroins, liderul de piata in aceasta industrie. Titi Aur a explicat la DC NEWS TV care este singura solutie pentru ca soferii romani sa…

- Euroins a fost clasificata in categoria 4 de supraveghere intensa, iar in urma unei ample analize s-a constatat ca, la 30 iunie 2022, nu deține fonduri eligibile pentru acoperirea cerinței de capital de solvabilitate, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pregatind, in acest moment, stabilizarea…

- „Societatile de asigurari vor folosi tarifele din urma cu un an de zile. Am avut discutii cu principalele societati de asigurari ca pentru urmatoarea perioada sa se raporteze la tarifele efectiv practicate in urma cu un an de zile. Mai mult, pentru a veni in sprijinul cetatenilor care doresc sa-si faca…

- Guvernul ar putea lua in calcul plafonarea prețurilor la asigurarile RCA , daca va fi nevoie, a declarat premierul Nicolae Ciuca . El a precizat ca plafonarea se poate face doar pentru o perioada determinata de timp, pentru „cateva luni”. Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca se așteapta un raport al…

- Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu Bursa de Valori București, organizeaza in data de 13 martie 2023, ora 11.30, la Timișoara, in Aula Magna a UVT, evenimentul „Antreprenoriat și finanțare pe piața de capital”, in cadrul caruia va fi lansata dezbaterii o tematica de actualitate, cea…