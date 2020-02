Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul lucreaza la adoptarea unui memorandum privind eliminarea obligativitații de a completa formulare statistice de catre cetațeni. "De la nașterea unui copil pana la casatorie și deces, oamenii sunt obligați sa completeze tot felul de formulare statistice cu informații care exista deja la…

- Guvernul a aprobat, marti, reorganizarea Ministerului Transporturilor si Comunicatiilor si a Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Cateva sute de posturi au fost eliminate, potrivit lui Ionel Danca, seful Cancelariei premierului. "Astazi in sedinta de guvern au fost adoptate cateva hotarari de guvern…

- Guvernul a aprobat, marti, reorganizarea Ministerului Transporturilor si Comunicatiilor si a Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Astazi in sedinta de guvern au fost adoptate cateva hotarari de guvern pentru reorganizarea…

- Guvernul a aprobat în ședința de marți un proiect de Ordonanța de Urgența prin care proiectele mari de investiții vor trece de la Comisia Naționala de Strategie și Prognoza la ministerele de resort. Premierul Ludovic Orban a spus ca miniștrii trebuie sa prezinte în 10 zile de la adoptarea…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta potrivit careia personalul de gen feminin angajat in invatamant poate opta sa ramana in activitate pana la varsta de 65 de ani, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, scrie...

- Primarul general Gabriela Firea a declanșat, intr-o postare, pe Facebook, un atac furibund la adresa PNL, despre care spune ca nu da bani pentru romani, dar va arunca fonduri mari pe capriciile politice, respectiv alegerile anticipate. Guvernul a dezbatut, joi, in prima lectura, proiectul de ordonanta…

- Parlamentul se va reuni joi in sedinta comuna pentru ca Guvernul sa isi angajeze raspunderea pe trei legi. Parlamentarii au termen pina joi la 10:00, pentru a depune amendamente. Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului este programata la ora 12:00, cand premierul Ludovic Orban ar urma sa…

- Guvernul a dezbatut, in prima lectura, doua proiecte de lege, pentru care urmeaza sa decida, in urmatoarea sedinta, angajarea raspunderii privind unele masuri care trebuie prorogate pentru anul 2020 in domeniul justitiei si, respectiv, abrogarea OUG 51/2019, referitoare la masurile care au incidenta…