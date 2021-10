Guvernul vrea certificat verde și la magazin Premierul demis Florin Cițu a anunțat, joi, ca certificatului verde COVID ar putea fi introdus pentru orice activitate economica din Romania, inclusiv pentru accesul in magazine. Intrebat despre o posibila carantinare a Capitalei și a județului Ilfov, Cițu a spus, la finalul ședinței de joi a Guvernului, ca nu ia in calcul o astfel de […] The post Guvernul vrea certificat verde și la magazin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe asociații de elevi din Romania ii cer ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, sa nu modifice criteriile de acordare a burselor de merit și sa asigure cuantumuri minime care sa corespunda nevoilor elevilor. Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Bacau (AEBc), Asociația…

- Noul președinte al PNL, premierul Florin Cițu, a dat vina, luni, pe președinții celor doua camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, pentru criza politica in care se afla Romania, condusa de un guvern minoritar. El a precizat ca, in cazul in care judecatorii Curții Constituționale a Romaniei…

- Romania’s prime minister Florin Cițu announced that he plans to ask Parliament’s vote only for the new ministers that will replace those of the alliance USR-PLUS which pulled out of the Executive. He also said that he expects the reformist MPs to extend their support for the candidates nominated by…

- Florin Cițu a vrut sa fie cool azi, in prima zi de școala, in fața liceenilor de la Colegiul Național “Lazar”. Premierul a fredonat, a dansat un pic și a indemnat elevii sa ii țina isonul pe o melodie rock a celor de la Voltaj, Tanar vreau mereu sa fie (Ca la 20 de ani). […] The post Romania educata…

- Trei partide parlamentare – PSD, USR PLUS și AUR au anunțat pana acum ca vor sa il demita pe premierul Florin Cițu din fruntea Guvernului. Numai ca doar impreuna, toate cele trei formațiuni, ar putea sa și treaca la vot moțiunea. Deocamdata, USR PLUS a convins parlamentarii AUR sa semneze moțiunea lor…

- Generalul Silviu Predoiu, cel care a condus Serviciul de Informații Externe (SIE) timp de 11 ani, a vorbit, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” realizata de Mihai Gadea la Antena 3, despre secretele din trecutul premierului Florin Cițu, dar și despre prestația acestuia la varful Guvernului…

- Prim-ministrul le-a raspuns ironic ziariștilor care l-au așteptat la Parlament, și l-au prins pe hol la declarații, atunci cand a fost intrebat de prietenul sau de la Finanțe, Dan Vilceanu, de ce nu știe cat este salariul minim net in Romania: “E optimist domnul Vilceanu”, a spus Florin Cițu. Cum vi…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, dublarea la 50.000 de persoane a numarului de muncitori straini care vor fi acceptați pe piața muncii din Romania in acest an. Premierul a spus ca necesarul pentru a putea realiza proiectele de investiții este de 160.000 de lucratori. „Am adoptat dublarea…