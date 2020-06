Guvernul vine în ajutorul românilor. Raluca Turcan a dat marea veste. Anunțul a fost facut de viceprim-ministrul Raluca Turcan, iar potrivit acesteia, au fost demarate in toata tara marile proiecte de apa si canalizare, sustinand ca existau proiecte „uitate undeva intr-o comisie infiintata pentru acolitii lui Dragnea si ai PSD-ului”. „Am dat drumul la marile proiecte de apa si canalizare in toata tara, proiecte uitate undeva intr-o comisie infiintata pentru acolitii lui Dragnea si ai PSD-ului, am dat drumul la proiectele mari de infrastructura si, de ce nu, vom lansa o serie de granturi, sprijin concret pentru mediul de afaceri, pentru sectorul social, sectoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, marti, la Targoviste, ca Guvernul acorda sprijin pentru realizarea la Manastirea Dealu a unui centru de recuperare a militarilor romani intorsi din teatrele de operatii. Initiativa construirii acestui centru apartine Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu este nedumerit de ce ar trebui sa ne bucuram ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat mai multe masuri de relaxare incepand de la 1 iunie, in conditiile in care nu ne da ceva de la el, ci sunt drepturile noastre.Ion Cristoiu spune ca presedintele Iohannis…

- Proiectul Centrului de Recuperare și Refacere a Veteranilor din Targoviște, primul de acest gen din Romania, ar putea fi finalizat cu bani europeni. Anunțul a fost facut de ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, care a spus și cum pot fi accesați bani europeni pentru acest proiect: una dintre…

- Interventie pe pretul mastilor se poate face oricand pe Legea concurentei, dar nu cred ca se va pune problema, pentru ca exista o cantitate mare pe piata si va fi presiune pe preturi, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu."Avem in Romania…

- Spitalul regional de urgenta Craiova va fi construit cu bani europeni, dupa ce Guvernul a semnat joi contractul de finantare a acestui proiecta anuntat vicepremierul Raluca Turcan. Spitalul va avea peste 800 de paturi si ar putea fi gata peste opt ani.

- Nelu Tataru a anunțat ca Guvernul are in analiza posibilitatea ca persoanele de peste 65 de ani sa fie carantinați, dupa ridicarea starii de urgența. „Ne-am gandit efectiv si la niste metode sa ii ducem intr-un hotel, sa ramana intr-o camera cu tot confortul in care sa vina cineva si stea sa aiba…

- Atacantul Aleksandar Prijovic a fost arestat vineri pentru incalcarea masurilor de restrictie a circulatiei in Serbia din cauza pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut sambata de catre politia sarba, informeaza Agerpres . „Prijovic a fost arestat impreuna cu alte persoane si toti au fost prezentati…

- Ministrul Economiei Virgil Popescu anunta ca Guvernul a pregatit masuri care sa vina in sprijinul celor afectati de criza coronavirusului si ca, desi autoritatile isi doresc ca firmele sa depuna declaratiile fiscale pe 25 martie, "acestea nu patesc nimic daca nu o vor face". Ministerul Finantelor…