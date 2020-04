Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii nu vor fi afectati de noul cadru pe care Guvernul il gandeste pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de somaj tehnic, a anuntat premierul Ludovic Orban la Radio Romania.

- Profesorii nu vor fi afectați de noul cadru pe care Guvernul il gandește pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de șomaj tehnic.„(…) in ceea ce privește profesorii, mai ales ca este nevoie de o creștere a activitații profesorilor pe final de an (școlar)…

- Violeta Alexandru a anuntat ca Guvernul a pregatit deja un act normativ care va legifera somajul tehnic in institutiile statului. Anuntul acesteia vine dupa ce premierul Ludovic Orban spunea, miercuri seara, ca se ia in calcul ca, in aceste sectoare, o jumatate dintre angajați sa lucreze 15 zile, apoi…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat pe Facebook ca Guvernul a pregatit un proiect de act normativ care se refera la bugetari. „Șomajul tehnic” in instituțiile publice este o propunere asumata, a sp...

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca a pregatit un proiect de act normativ pentru a legifera "o stare de fapt din sistemul public". "«Somaj tehnic» in institutiile publice, o decizie care asigura posibilitatea tuturor angajatilor de a ramane acasa in aceasta perioada, prin rotatie, intr-un…

- Lovitura pentru bugetari! Guvernul ii trimite in șomaj tehnic. Vezi cine sunt cei vizați Exceptand anumite sectoare de activitate, angrenate in lupta impotriva epidemiei de coronavirus, Guvernul pregatește o Ordonanța de urgența prin care va trimite in șomaj tehnic o mare parte din personalul angajat…

- In jur de 400.000 de contracte de munca sunt suspendate in prezent, a declarat vineri ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, la Digi24. Aceasta a apreciat ca cei mai multi dintre angajatii cu contracte suspendate se vor regasi probabil pe listele pe care angajatorii urmeaza sa le…

- Seful statului a avut marti o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii cu responsabilitati in gestionarea epidemiei de COVID-19. La sedinta de la Palatul Victoria, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a protejat purtand o masca medicala, dar si o vizeta. De asemenea, ministrul…