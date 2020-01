Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va lua pâna la finalul lunii ianuarie o decizie cu privire la modul în care va fi construita autostrada Comarnic-Brașov, a declarat premierul Ludovic Orban în cadrul unui interviu acordat HotNews.ro. Orban considera ca trebuie finanțare cu bani de la buget, nu prin parteneriat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, pana la sfarsitul lunii ianuarie, inceputul lunii februarie, Guvernul va lua o decizie in privinta realizarii autostrazii Comarnic - Brasov si a adaugat ca, in opinia sa, proiectul ar trebui continuat cu finantare de la buget, conform Agerpres.Citește…

- In privinta autostrazilor din zona Moldovei, Bode sustine ca exista finantare pentru finalizarea studiului de fezabilitate a autostrazii A7 - Ploiesti-Buzau-Focsani-Siret, in timp ce pentru autostrada Unirii urmeaza sa fie luata o decizie in perioada urmatoare. „Pentru Moldova, pentru ca am auzit ca…

- Orban promite ca va gasi o modalitate de finanțare a autostrazii Comarnic-Brașov, pana la sfarșitul lunii ianuarie Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va stabili pana la sfarsitul lui ianuarie modalitatea de finantare a autostrazii dintre Comarnic si Brasov. Orban a subliniat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca ii este rusine sa vorbeasca despre autostrada Comarnic-Brasov, avand in vedere istoricul acestui proiect, precizand ca Guvernul inca nu a luat decizia daca acest tronson va fi finantat de la bugetul de stat sau prin parteneriat public-privat (PPP), potrivit Agerpres.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca ii este rusine sa vorbeasca despre autostrada Comarnic-Brasov, avand in vedere istoricul acestui proiect, precizand ca Guvernul inca nu a luat decizia daca acest tronson va fi finantat de la bugetul de stat sau prin parteneriat public-privat (PPP). Orban a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, in localitatea Bals din judetul Olt, ca Guvernul vrea sa adopte pana la sfarsitul lunii noiembrie rectificarea bugetara, el adaugand ca "altfel e bai mare" pentru ca sunt multe institutii, atat guvernamentale, cat si din administratia locala, aproximativ 20%…

- La inceputul acestei saptamani, Guvernul anunta semnarea contractului pentru reabilitarea Cazinoului din Constanta. La cateva ore dupa acest anunt, firma Eldiclau SRL, parte si lider al asocierii cu Telekom Romania Mobile Communications SA amp; Research Consorzio Stabile Societa Consortile A SRL amp;…