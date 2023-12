Guvernul va suspenda angajarile la stat pe posturile vacante sau temporar ocupate, cu mai multe excepții Guvernul va suspenda, cu unele excepții, in 2024, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante in sistemul bugetar, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența intrat in posesia ȘTIRIPESURSE.RO. Conform proiectului: „ART. VII - (1) In anul 2024, se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu exceptia posturilor unice din: a) institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; b) institutiile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

