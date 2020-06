Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, vineri, ca Guvernul va sprijini atat populatia, cat si comunitatile locale care au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice din acest...

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, a convocat, in urma situației hidrometeorologice din nordul țarii, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența. Ministrul v-a susține o declarație de presa la ora 17.00.

- La doar 5 luni de la preluarea mandatului, Costel Alexe, Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor anunta ca, luni, 27 aprilie, dupa mai bine de 3 ani in care Guvernele PSD au blocat si subfinantat SUMAL, punand constant piedici si facilitand furtul de lemn din padure, programul este din nou operational,…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, va participa astazi, 27 aprilie, la o vizita de lucru in Parcul Național Piatra Craiului, din județul Brașov. Costel Alexe, va vorbi despre noile masuri pentru protecția parcurilor naționale din Romania. Ministrul Mediului a mai vizitat județul…

- Imaginile cu transporturi de busteni vehiculate in ultima luna pe retelele de socializare sunt manipulari, a declarat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, intr-o conferinta de presa. Acesta a sustinut ca in acest an nu a existat niciun transport feroviar cu busteni…

- In contextul declaratiilor publice privind posibilitatea opririi exploatarilor forestiere pe perioada starii de urgenta, dl. Costel Alexe - Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor a declarat ieri urmatoarele: Asa cum am promis, am analizat, in cadrul ministerului si in consultare cu mai multi ...