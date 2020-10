Premierul Ludovic Orban a afirmat, dupa adoptarea proiectelor in Parlament, ca „iresponsabilitatea PSD risca sa arunce Romania intr-o criza economica pe care abia ce am depasit-o”. El a mai spus ca Guvernul va ataca la Curtea Constitutionala initiativele legislative privind rectificarea bugetara in forma aprobata de Legislativ. Conform proiectele de lege privind rectificarea bugetara in forma amendata de PSD pensiile urmeaza sa creasca cu 40%. A fost efectuata o modificare, la solicitarea grupurilor parlamentare ale UDMR care spune ca „plafonul privind datoria publica, conform metodologiei UE,…