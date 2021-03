CJ Dâmbovița: Consultări pe marginea alocărilor bugetare

Edilii localităților dâmbovițene sunt invitați la sediul forului administrativ județean la o serie de consultări pe marginea alocărilor bugetare The post CJ Dâmbovița: Consultări pe marginea alocărilor bugetare first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]