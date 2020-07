Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiul de a plati o garanție atunci cand cumparam un recipient de sticla ar putea reveni in Romania. Ministerul Mediului vrea sa implementeze acest sistem inclusiv pentru pet-uri, iar cumparatorii ar urma sa primeasca garanția inapoi, la returnarea ambalajului....

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit duminica la Digi24 despre petrecerea cu sute de persoane care a avut loc aseara in Parcul Herastrau, afirmand ca masurile de relaxare din starea de alerta au fost aprobate și de catre agenții economici, iar cei care nu le vor respecta ar putea sa aiba parte…

- Proprietarii de case din Romania pot primi pana la 15.000 de euro de la stat pentru a-si eficientiza energetic imobilele Proprietarii de case din Romania vor putea accesa o prima in valoare de maxim 15.000 de euro, prin care isi pot eficientiza din punct de vedere energetic imobilele, a anuntat, marti,…

- Regulile de distanțare pe care le propune Guvernul, pentru perioada de dupa 15 mai, creeaza mai multe probleme transportatorilor de persoane. Deja au probleme financiare, dupa doua luni de lockdown, iar...

- Guvernul PNL a luat decizii importante pentru a aloca sumele necesare pentru gestionarea crizei coronavirusului. In aceasta perioada grea pentru Romania, Guvernul este preocupat sa vina cu soluții concrete pentru a-i ajuta pe romani, pe cei din prima linie și mediul de afaceri. Au fost alocate 3,9 miliarde…

- Ministerul Mediului anunta ca masura interzicerii taierilor legale de lemn pe durata starii de urgenta nu ar fi benefica pentru oameni, mediu si economie si ar afecta 3,5 milioane de gospodarii din Romania, care se incalzesc cu lemne.Tema taierilor legale de lemn pe durata starii de urgenta a fost abordata…