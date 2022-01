Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri ordonanta de urgenta privind formele de sprijin care se vor acorda persoanelor - angajati sau profesionisti - care vor intra sub incidenta masurilor de interzicere/ suspendare/ limitare a activitatilor economice din cauza restricțiilor impuse de…

- Guvernul va aproba acordarea unei indemnizatii pentru persoanele ale caror contracte de munca au fost suspendate de catre angajator pe perioada starii de alerta impusa de pandemia de COVID 19, a anuntat, miercuri, 19 ianuarie, prim ministrul Nicolae Ciuca. "In sedinta de guvern vom adopta o ordonanta…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca va fi adoptata o Ordonanta de Urgenta privind reintroducerea somajului tehnic. Este vorba de acordarea unei indemnizatii in cuantum de 75% din salariul de baza coresponzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul…

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de astazi ordonanța care prevede prelungirea șomajului tehnic pana la data de 31 martie 2022. Potrivit ordonanței, de cand s-a intrat in starea de urgența și pana la 31 martie 2022, angajații companiilor afectate de pandemia de coronavirus pot sa-și trimita angajații…

- Guvernul va aproba acordarea unei indemnizatii pentru persoanele ale caror contracte de munca au fost suspendate de catre angajator pe perioada starii de alerta impusa de pandemia de COVID-19, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Nicolae Ciuca. ‘In sedinta de guvern vom adopta o ordonanta de urgenta…

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri ordonanta de urgenta privind formele de sprijin care se vor acorda persoanelor - angajati sau profesionisti - care vor intra sub incidenta masurilor de interzicere/ suspendare/ limitare a activitatilor economice din cauza restricțiilor impuse de coronavirus.…

- Maștile FFP 2 ar putea deveni obligatorii in Romania iar Guvernul ia in calcul șomajul tehnic. Sunt noile masuri la care se gandesc guvernanții dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut in toata țara. Ministrul Sanatații avertizeaza ca am putea avea pana la 80.000 de infectari pe zi, adica dublu…

- ȘOMAJUL TEHNIC: Masura acordarii indemnizației pentru angajații care și-au pierdut locul de munca din cauza pandemiei se prelungește ȘOMAJUL TEHNIC: Masura acordarii indemnizației pentru angajații care și-au pierdut locul de munca din cauza pandemiei se prelungește Guvernul Ciuca va prelungi masura…