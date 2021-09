Guvernul va reintroduce ajutorul pentru părinți. Bani pentru cei care stau acasă cu copiii care fac școală online Premierul Florin Cițu a anunțat, marți, ca masura de sustinere a unei parti din salariu pentru parintii ai caror copii fac scoala online va fi reintrodusa, resursele bugetare fiind asigurate pentru implementarea acesteia. Florin Citu a mentionat ca autoritatile vor “face totul” pentru ca cursurile scolare sa se desfasoare cu prezenta fizica in acest an […] The post Guvernul va reintroduce ajutorul pentru parinți. Bani pentru cei care stau acasa cu copiii care fac școala online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

