Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, informeaza Administrația Prezidențiala, citata de Mediafax. In perioada vacanței parlamentare Executivul poate emite ordonanțe in domenii care nu fac obiectul legilor organice, conform actului...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, informeaza Administratia Prezidentiala. In perioada vacantei parlamentare Executivul poate emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, conform actului normativ.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul de promulgare a legii privind abilitarea Guvernului de a amite ordonante pe timpul vacantei parlamentare. Astfel, Guvernul poate emite ordonante pana la data de 31 august 2018, dar doar in domenii care nu fac obiectul legilor organice, cum ar fi dezvoltarea…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 172 voturi 'pentru', 95 'impotriva' si 4 abtineri, proiectul de abilitare a Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, introducand mai multe domenii pentru care Executivul poate sa emita astfel de acte normative, informeaza agerpres.ro. …

- Proiectul de abilitare a Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, introducand mai multe domenii pentru care Executivul sa poata emita astfel de acte normative, a fost adoptat de Camera Deputaților, marți, cu 172 voturi „pentru”, 95 „impotriva” și 4 „abțineri”.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Sibiu, ca, in opinia sa, sistemul de ordonante de urgenta trebuie sa inceteze, pentru ca "aproape toate guvernele le-au folosit, cu precadere in vacanta de vara". El a fost intrebat - in contextul anuntului social-democratilor ca saptamana…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat din nou, luni, proiectul de abilitare a Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, introducand mai multe domenii pentru care Executivul poate sa emita astfel de acte normative, informeaza Agerpres.Raportul a fost aprobat…

- Executivul va putea emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, pana pe 31 august 2018, in domeniile fondurilor europene, agriculturii si dezvoltarii rurale, afacerilor interne,sanatatii, transporturilor, finantelor publice si economiei, culturii si identitatii nationale si comunicatiilor…