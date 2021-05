Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca pana in prezent merge bine campania de vaccinare, insa aceasta trebuie accelerata pentru ca Guvernul sa ia noi masuri de relaxare de la 1 iunie, cand este fixata o tinta de vaccinare a 5 milioane de persoane. Intrebat daca va fi atins acest obiectiv de vaccinare…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca in noaptea de Inviere numai lacasurile de cult vor fi deschise si are incredere ca oamenii vor sarbatori Pastele cu respectarea regulilor in vigoare, mentionand ca au fost luate toate masurile. "In primul rand, stiti foarte bine ca in acea noapte nu este…

