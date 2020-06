Guvernul va prelungi mâine starea de alertă cu 30 de zile – PSD vrea maxim 15 zile și o relaxare extinsă Guvernul va adopta, in sedinta de marti, documentul prin care se prleungeste starea de alerta. Desi liberalii vor alte 30 de zile de restrictii, social-democratii nu le dau mai mult de 15 zile, spun surse, pentru MEDIAFAX. Guvernul va adopta Hotararea prin care se prelungeste starea de alerta, in sedinta de maine. Executivul vrea sa mai stai in stare de alerta alte 30 de zile, spun surse liberale. Totusi, PSD vrea sa le strice planurile si sa injumatateasca perioada dorita de Guvern. Totodata, surse social-democrate au transmis MEDIAFAX ca PSD doreste ca bisericile, teatrele si cinematografele… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

