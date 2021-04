Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba joi prelungirea starii de alerta, in cadrul hotararii care va fi adoptata urmand sa fie prevazute si restrictiile de circulatie privind Pastele ortodox, a anuntat premierul Florin Citu. ‘Maine (joi – n.r.) este decizia, hotararea de Guvern, pentru prelungirea starii de alerta. In…

- In perioada Sarbatorilor pascale catolice, peste 500 de politisti de frontiera vor fi, zilnic, in judetele Tulcea si Constanta, implicati in activitati de supraveghere si control la frontiera de stat si pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere, precizeaza Garda de Coasta.…

- Guvernul a decis sa prelungeasca cu inca 90 de zile perioada de scutire de la plata impozitului pentru domeniul HORECA, a anuntat, joi, premierul Florin Citu. ‘Se prelungeste pentru HORECA perioada de scutire cu inca 90 de zile a platii impozitului specific. Ultima oara aceasta a fost prelungita in…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca renunta la decizia privind impunerea unor restrictii mai severe pe perioada sarbatorilor de Paste, recunoscand ca ideea a fost o greseala pe care si-o asuma, transmit Reuters si AFP. 'Ideea unor restrictii severe de Paste a fost creata cu cele…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cea mai importanta masura fiind cea referitoare la restrictia privind circulatia pe timp de noapte incepand cu ora 22,00, fata de 23,00, cat era pana acum. „Astazi s-a aprobat si prelungirea starii de alerta. (…) Exista…

- Guvernul va elabora un act normativ care prevede suspendarea activitatii pe o perioada determinata, a operatorilor economici care nu respecta masurile de prevenire si combatere a raspandirii COVID -19, a anunțat miercuri, 3 februarie, premierul Florin Citu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul…