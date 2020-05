Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat luni seara ca Guvernul va plati 35 - 41,5% din salariul persoanelor reangajate, ca o masura de sustinere a companiilor care isi reiau activitatea dupa ce au fost nevoite sa-si trimita angajatii in somaj tehnic.

- "Referitor la IMM Invest, programul este foarte bun si este o schema de ajutor de stat care a fost aprobata de Comisia Europeana, pe cand alte tari nu au avut aceasta schema. Avem o problema de IT. In cateva zile, programul va reporni. In aceasta seara am modificat putin normele, pentru ca…

- Statul va plati o parte din salariile persoanelor care au fost in șomaj tehnic și care sunt reangajate. Orban: Saptamana aceasta vom avea pe masa Guvernului OUG de rectificare a bugetului Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat marti ca statul intentioneaza sa suporte partial, din bugetul fondului de…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat marti ca statul intentioneaza sa suporte partial, din bugetul fondului de somaj, salariul persoanelor care au fost in somaj tehnic si care vor fi reangajate in momentul in care varful pandemiei va trece, iar activitatile economice vor fi

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat marti ca statul intentioneaza sa suporte partial, din bugetul fondului de somaj, salariul persoanelor care au fost in somaj tehnic si vor fi reangajate in momentul in care varful pandemiei va trece si activitatile economice vor fi repornite. "In ceea ce priveste…

- Guvernul a decis sa plateasca 75% din salariile angajatilor firmelor care sunt afectate de criza economica generata de pandemie. Masura este menita sa salveze slujbele angajatilor din turism, ale celor din servicii si alimentatie public

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a anunțat, joi, ca in ultima ședința de Guvern s-a adoptat o hotarare prin care statul va asigura 75% din șomajul tehnic, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Ludovic Orban a spus ca o masura foarte importanta adoptata in ședința de Guvern este de a ...

- Guvernul va plati șomajul tehnic pentru companiile obligate sa sisteze activitatea din cauza epidemiei cu cronavirus. Plafonul de garantare a creditelor pentru IMM, majorat cu 5 mld. lei Guvernul a decis sa majoreze plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri cu 5 miliarde de lei, a anuntat, joi,…