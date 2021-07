Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a deblocat miercuri, printr-o ordonanta adoptata la propunerea Ministerului Dezvoltarii, problema lipsei arhitectilor sefi. Anunțul a fost facut de ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Ce prevad noile reglementari Noile reglementari adoptate miercuri prevad extinderea categoriei de studii…

- Risc de inundatii in unele zone Foto: ISU Galați În urma ploilor torentiale hidrologii avertizeaza ca în anumite zone este risc de inundatii. În judetul Cluj este cod rosu pe râurile Fenes si Hasdate pâna la ora 22:00. Pâna la miezul noptii este…

- Voturile cetațenilor elvețieni au pus parlamentarii in incurcatura. Majoritatea populației este impotriva impunerii noilor masuri de lupta contra schimbarilor climatice. Noile politici de stat au fost concepute de autoritațile elvețiene pentru a respecta obiectivele prevazute in Acordul de la Paris…

- Activitațile dedicate siguranței in trafic au continuat in ultimele zile in mai multe regiuni din țara. Registrul Auto Roman a suplimentat numarul de echipaje de Control Tehnic in Trafic in județele Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș, Prahova și Buzau cu scopul de a identifica autovehiculele care, prin…

- „Vaccinarea este o masura de prevenție” impotriva bolii, „este cea mai corecta, scurta eficienta metoda”, a explicat medicul militar Valeriu Gheorghița și a spus ca „probabil de la 1 iunie vor mai fi și alte masuri, pentru ca situația acum este una favorabila. Probabil se va discuta despre purtarea…

- Castile TWS HUAWEI FreeBuds 4i permit utilizatorilor sa se bucure de mai mult confort, o baterie care dureaza pana la 10 ore de redare continua sau chiar 22 de ore de autonomie cu cutia de incarcare si tehnologie activa de anulare a zgomotului (ANC), oferind o valoare excelenta pentru suma investita.

- Autoritațile au confirmat joi 4.989 de infectari dupa efectuarea a 40.492 de teste. Au murit 172 de persoane, in vreme ce numarul pacienților internați la ATI a ajuns la un nou prag fara precedent, 1.495.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi 4.989 de infectari dupa efectuarea a 40.492 de teste,…