- "Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea pilonului II de pensii reprezinta una din prioritatile trimestrului urmator, iar in acest sens ne vom asigura ca nicio persoana nu va avea o pensie diminuata, de la stat, daca contribuie la pilonul II de pensii", a declarat Dancila, la inceputul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in ședința de Guvern, ca nicio persoana nu va avea nicio pensie diminuata de la stat, daca contribuie la Pilonul II de pensii.„Pentru ca in ultima perioada au aparut o serie de speculații in spațiul public, vreau sa fac cateva precizari legate de Pilonul…

- Liderul PNL Ludovic Orban a acuzat, miercuri, guvernul PSD-ALDE ca ar vrea sa nationalizeze banii din Pilonul II de pensii. Intr-o postare pe Facebook, acesta vorbeste despre reducerea procentului de contributie la pensia privata si despre o posibila modificare a legii pensilor care sa ii determine…

- Pilonul doi de pensii ar putea deveni opțional, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a recunoscut ca statul va face tot posibilul sa-i atraga pe oameni catre pilonul I, pe care-l gestioneaza complet.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca Executivul pregateste un pachet privind Pilonul II de pensii, dar a refuzat sa ofere mai multe detalii. ”Se lucreaza la un pachet privind Pilonul II de pensii. Nu va pot mai multe detalii. O sa discut cu ministrul Muncii, dupa ce acest pachet…

- "Noi am reformat sistemul de pensii și s-a introdus atat pilonul 2 cat și pilonul 3. Am auzit diverse critici legate de pionul 2. Pilonul 2 este o contribuție pe care o platesc salariații, dar care este administrata privat. Exista anumite semne de intrebare referitoare la eficiența acestor fonduri.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca nu se desfiinteaza Pilonul II de pensii, precizand ca Guvernul analizeaza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa opteze intre Pilonul 2 de pensii si Pilonul 1.

