Stiri pe aceeasi tema

- Prefectii din Romania au primit de la secretarul de stat din MAI Gheorghe Sorescu un document prin care sunt anuntati ca nu au voie sa comunice informatii despre pacientii confirmati cu coronavirus.

- Noile masuri adoptate la nivelul municipiului Ploiești, in contextul epidemiei de Covid-19, fac referire și la persoanele care sunt sau vor intra in carantina in centrele de pe raza localitații. Comitetul Local Pentru Situații de Urgența a decis, ieri, ca "hrana pentru persoanele aflate in centrele…

- Mai multe state din lume au declarat stare de urgenta din cauza noului coronavirus si urmeaza sa isi inchida temporar frontierele incepand de maine.Spania urmeaza sa isi inchida de maine frontierele, masura similara cu cele luate de Italia, care la momentul de fata este cea mai afectata tara…

- Primaria orașului Abrud roaga cetațenii care au cunoștința de intoarcerea sau prezența in orașul Abrud a unor persoane (rude, vecini, prieteni, cunoștințe etc.) care provin din țarile declarate ca fiind afectate cu epidemia virusului gripal COVID-19 (coronavirus) sa anunțe autoritațile publice locale…

- Autoritatile au pregatit planuri de lupta impotriva noului coronavirus bazate pe patru scenarii de raspandire a virusului, cu masuri gradual mai resctrictive.In acest moment, Romania este in scenariul al doilea, insa se indreapta rapid spre cel de-al treilea.Scenariul 1A fost prima treapta stabilita…

- Sute de constanteni s au intors in aceste zile acasa din zone de risc de pe mai multe continente si au intrat in autoizolare la domiciliu. In localitatea constanteana Cuza Voda au ajuns miercuri noaptea 14 localnici care au muncit in Florenta, Italia. Primarul comunei, Viorel Dulgheru, spune ca toate…

- ISTERIA CORONAVIRUS INTARZIATE… “N-am dat in cap la nimeni, nu stiu de ce s-a creat panica asta. Eu n-am iesit deloc din ograda si am respectat toate indicatiile date de specialisti”, ne-a declarat, in exclusivitate, Georgeta F., femeia din comuna Stefan cel Mare care s-a intors din Italia in urma cu…

- Autoritatile au anuntat vineri al optulea caz de coronavirus, in judetul Olt. Este vorba despre un barbat de 51 de ani care a intrat in contact cu cazul de la Suceava, calatorind cu acelasi autocar care venea din Italia. Initial, autoritatile anuntasera ca este vorba despre o femeie. Ulterior, a fost…