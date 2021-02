Guvernul pregatește adoptarea unei ordonanțe de urgența prin care vor fi eliminate o serie de sporuri, subvenții și indemnizații acordate angajaților din sectorul bugetar, informeaza surse guvernamentale, scrie Digi 24 . Ordonanța ar urma sa fie adoptata miercuri și sa reprezinte doar un prim pas pentru reducerile bugetare anunțate deja prin declarații publice de catre premierul Florin Cițu. Acesta i-a anunțat pe colegii din conducerea PNL, reuniți luni dimineața in ședința Biroului Politic Național ca nu se vor mai acorda vouchere de vacanța in acest an pentru bugetari. Anul acesta se vor folosi…