Guvernul va discuta un proiect de ordonanţă referitor la derularea Programului naţional de dezvoltare locală Guvernul va discuta, in sedinta de joi, un proiect de ordonanta privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national de dezvoltare locala, etapa a II-a.



Potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES, printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei se mai numara un proiect de lege pentru completarea articolului 5 din ordonanta 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice.



De asemenea, Guvernul va discuta joi un proiect de ordonanta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va discuta, in sedinta de joi, un proiect pentru modificarea Ordonantei de urgenta 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Potrivit unui comunicat al Executivului transmis AGERPRES, printre proiectele de acte normative care…

- Asociatia INACO – Initiativa pentru Competitivitate, organism neguvernamental nonprofit, cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Hristo Botev, nr.26, ap.1, camera 1, parter, in calitate de beneficiar, implementeaza ca lider de proiect incepand din data de 03.07.2018 proiectul „Politici publice alternative…

- La propunerea Executivului, aleșii locali au votat excluderea școlilor din proiectul de bugetare participativa, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local de saptamana trecuta. Propunerea de modificare a regulamentului bugetarii participative a trecut cu votul liberalilor, udemeriștii…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta privind aprobarea Programului de investitii in domeniul culturii, precum si pentru modificarea unor acte normative, informeaza Agerpres. Conform unei informari a Executivului, un alt proiect de ordonanta de urgenta aflat…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta privind aprobarea Programului de investitii in domeniul culturii, precum si pentru modificarea unor acte normative. Conform unei informari a Executivului, un alt proiect de ordonanta de urgenta aflat pe ordinea de zi a reuniunii…

- Sedinta de guvern pentru "acte normative care nu suporta amanare" Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Guvernul se reuneste pentru a doua oara în aceasta saptamâna. Sedinta cabinetului este programata sa înceapa la ora 13. În urma cu doua zile, la finalul…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, iar conform liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie adoptata o Ordonanta de Urgenta pe mediu care trebuie sa fi pusa in acord cu o Directiva europeana, acesta fiind singurul motiv pentru care sedinta Executivului are loc marti, si nu miercuri sau…

- Guvern: Norme metodologice referitoare la domeniul achizitiilor publice Guvernul a adoptat, în sedinta de de astazi, o hotarâre privind normele metodologice referitoare la domeniul achizitiilor publice, a anuntat purtatorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu. "În…