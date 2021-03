Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, in a doua lectura, modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta (PNRR) necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta. "In ceea ce priveste termenul 'relansare' se impune inlocuirea cu 'redresare' in denumirea Planului national de relansare si rezilienta, in vederea corelarii cu Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie 2021…