Guvernul va dezbate, în a doua lectură, elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă Guvernul discuta, în sedinta de miercuri, în a doua lectura, modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta (PNRR) necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, scrie Agerpres.

"În ceea ce priveste termenul 'relansare' se impune înlocuirea cu 'redresare' în denumirea Planului national de relansare si rezilienta, în vederea corelarii cu Regulamentul (UE) 2021/241… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, in a doua lectura, modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta (PNRR) necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului…

- Comisia Europeana saluta votul Parlamentului European, care confirma acordul politic la care s-a ajuns in decembrie 2020 referitor la Regulamentul privind Mecanismul de redresare si rezilienta. Acest vot marcheaza un pas important in directia punerii la dispozitia statelor membre a unor imprumuturi…

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana (CE), in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul consultarilor privind actualizarea…

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana, in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul consultarilor privind actualizarea…

- Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul…

- Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul…

- Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul…

- Memorandumul complet poate fi accesat . „Cel de-al treilea memorandum este cel privind calendarul de actualizare a PNRR, a acestui program, Planul National de Redresare si Rezilienta de la care cu toti avem asteptari foarte mari. Prin memorandumul adoptat astazi s-a stabilit o modalitate de lucru,…