Guvernul va dezbate din nou astăzi elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă Guvernul discuta, in sedinta de miercuri, in a doua lectura, modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta (PNRR) necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta. „In ceea ce priveste termenul ‘relansare’ se impune inlocuirea cu ‘redresare’ in denumirea Planului national de relansare si rezilienta, in vederea corelarii cu Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul discuta, în sedinta de miercuri, în a doua lectura, modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta (PNRR) necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, in a doua lectura, modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta (PNRR) necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului…

- Guvernul a propus proiecte de 41,1 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), acestea reprezentand 141% din alocarea Romaniei, potrivit documentului facut public de catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „Avem azi pentru dezbatere publica un PNRR care reprezinta…

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana (CE), in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul consultarilor privind actualizarea…

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana, in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul consultarilor privind actualizarea…

- Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul…

- Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul…

- Guvernul urmeaza sa adopte în sedinta de miercuri un proiect de hotarâre pentru modificarea si completarea HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, potrivit Agerpres. Prin noul proiect de hotarâre se propune, printre…