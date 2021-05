Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat un proiect de OUG care vizeaza desființarea Masurii 3 – granturi de investiții, iar sumele vor fi realocate catre Masura 2, destinata granturilor pentru capital de lucru. Masura 3 se va reface pe programul de finanțare europeana REACT-EU, aflat in prezent in proces de programare la MIPE. Schimbarile preconizate urmaresc anularea in forma actuala a Masurii 3 pentru a permite realocarea sumelor de la Masura 3 la Masura 2 pentru satisfacerea tuturor cererilor de finanțare eligibile depuse in acest moment, inclusiv cu sumele provenite…