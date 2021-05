Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit programului prezentat, saptamana trecuta, de ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, luni are loc depunerea oficiala a PNRR in sistemul informatic al CE. Se vor depune 30 de documente separate, cate unul pentru fiecare capitol transversal si pentru fiecare componenta, a precizat el.…

- Eurodeputatul Rareș Bogdan, liderul delegației romane din PPE, spune ca Planul Național de Redresare și Reziliența „va fi gata luni ca sa fie depus” la Comisia Europeana. Miercuri seara, la B1 TV, prim-vicepreședintele PNL s-a aratat convins ca, ulterior depunerii, detaliile din PNRR vor fi prezentate…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat luni ca Romania va depune Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe 31 mai. "In discutia cu presedintele, cu domnul Orban, cu domnul prim-ministru si cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in intalnirea pe care…

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat ca Romania ar putea depune PNRR (Planul Național de Redresare ș Reziliența) cel tarziu in luna mai. El a explicat ca procedura de...

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian…

- Romania NU va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii, iar componenta de infrastructura este in analiza. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR-PLUS), a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, insa Comisia…

- Romania nu va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Relansare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii, a declarat vicepremierul Dan Barna. Acesta a precizat ca ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, insa Comisia Europeana…