- Vicepremierul Raluca Turcan spune ca Executivul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta privind decontarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, a achizitiei de 500.000 de tablete, in valoare de 100 de milioane de euro. Totodata, vor fi decontate achizitiile de materiale de protectie sanitara…

- Raluca Turcan a anunțat ca jumatate de milion de tabelte și laptopuri vor fi cumparate, din fonduri europene, pentru autoritațile locale, iar din 50 de milioane de euro se vor cumpara produse de igiena. Totodata, pentru inceperea anului școlar, Guvernul va cumpara containere care se vor transforma…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca inca se fac analize cu privire la modalitatea in care se vor desfasura cursurile in noul an scolar, subliniind ca Guvernul pregateste deschiderea scolilor "pentru orice scenariu", infmreaza Agerpres.Citește și: Vrancea: terasele…