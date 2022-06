Guvernul va da 454 milioane de euro pe 32 de avioane F-16 din Norvegia, vechi de 40 de ani Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege al MApN, pentru cumpararea a 32 de avioane de vanatoare F-16 second hand din Norvegia, aeronave vechi de 40 de ani. Avioanele vor fi livrate in stare operaționala, resursa disponibila a acestora asigurand operarea lor pentru o perioada de tranziție, de minimum 10 ani. Suma totala de achiziție […] The post Guvernul va da 454 milioane de euro pe 32 de avioane F-16 din Norvegia, vechi de 40 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

