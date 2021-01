Guvernul va corecta gafa cu salariul minim pe 2021 pentru a se putea aplica de la 1 ianuarie, nu 13 ianuarie - proiect Guvernul urmeaza sa adopte în ședința de Guvern de vineri o noua Hotarâre de Guvern de modificare a celei privind salariul minim pe 2021. Asta pentru ca a facut o gafa, așa cum a prezentat și HotNews.ro miercuri. În loc sa scrie ca se aplica de la 1 ianuarie, atunci au scris ca de la intrarea în vigoare a actului, adica din 13 ianuarie. Așa aparut în Monitorul oficial.



Asta ar fi generat diferite probleme ce țin de contabilitate. Pentru mai multe detalii citește: Salariul minim 2021, în Monitorul oficial. Nu se aplica de la 1 ianuarie, ca așa a fost scris… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim pe 2021 in Romania este de 2300 RON brut pentru persoanele cu studii medii și 2350 RON brut pentru cei cu studii superioare, indiferent de activitatea pe care o intreprind. Aceste valori au fost publicate in monitorul oficial, dar, din pacate, nu intra in vigoare de la 1 ianuarie…

- ​Salariul minim 2021 a fost publicat în Monitorul oficial: 2.300 lei brut. Problema este ca nu se aplica de la 1 ianuarie, deoarece persoana care a scris Hotarârea de Guvern a facut ceva diferit fața de cum a redactat anterior. În loc sa scrie ca se aplica de la 1 ianuarie, a scris…

- Salariul de baza minim brut pe anul 2021a fost majorat miercuri, 13 ianuarie, cu 70 de lei, ajungand la valoarea de 2.300 de lei pe luna, prin Hotarare de Guvern, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii. „Guvernul a majorat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata de... Articolul…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost majorat miercuri la valoarea de 2.300 de lei pe luna, prin Hotarare de Guvern, potrivit unui comunicat citate de AGERPRES de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). "Guvernul a majorat salariul de baza minim brut pe tara garantat…

- Guvernul Florin Cițu intenționeaza sa inghețe și salariul minim brut pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, potrivit Hotararii de Guvern consultata de ȘTIRIPESURSE.RO. Intenția…

- Sindicaliștii au ieșit in strada. Hossu, Cartel ALFA: Politica guvernamentala de pastrare a salariului minim la un nivel scazut va avea ca efect cresterea revoltelor sociale Politica guvernamentala de pastrare a unui salariu minim pe economie scazut va avea ca efect cresterea revoltelor sociale ale…

- Mulți probabil nu au conștientizat ca masurile guvernamentale pe partea fiscala, de la șomaj tehnic, la diferite programe de finanțare nu ar fi funcționat daca contabilii și experții în fiscalitate nu munceau. S-a lucrat la foc continuu, uneori pazind OUG-urile noaptea în Monitorul oficial.…

- ​Firmele care beneficiaza de posibilitatea de amânare a plații taxelor au acum o procedura de eșalonare simplificata a datoriilor. Într-un interviu acordat HotNews.ro, consultantul fiscal Cornel Grama explica, din punct de vedere practic, prevederile din Ordonanța de urgența publicata recent…