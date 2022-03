”In aceasta sedinta continuam demersurile pentru a putea sa avem cu adevarat implinite obiectivele si vom aproba un Memorandum prin care vom contracta un imprumut de la BEI pentru Spitalul Regional de Urgenta Craiova, un imprumut de 600 de milioane de euro”, a anuntat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, premierul Nicolae Ciuca. Aceasta a apreciat ca acest document ”este asigurarea ca vom demara aceasta investitie”. Prim-ministrul a precizat ca valoarea proiectulu se ridica la 508 milioane de euro. ”Demarat in 2020, putem sa spunem ca ne indreptam in linie dreapta spre indeplinirea…