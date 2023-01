Guvernul va aproba un contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii privind investiţiile în domeniul siguranţei rutiere „Proiectul ce face obiectul acestui imprumut consta in investitii in sase locatii potrivite pentru pasaje supra/subterane, avand o valoare totala a investitiei de 75 milioane euro, fara TVA; 40 de locatii in care se recomanda construirea de sensuri giratorii, avand o valoare totala a investitiei de 18,2 milioane euro, fara TVA; 43 de locatii in care se recomanda masuri de canalizare/semnalizare, avand o valoare totala a investitiei de 6,82 milioane euro, fara TVA”, conform expunerii de motive a proiectului de act normativ. Este estimat ca proiectul va fi finalizat in anul 2027, data finala de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

