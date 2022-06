Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, joi, 16 iunie, un proiect de ordonanta de urgenta privind suspendarea ocuparii posturilor vacante din institutiile publice centrale si locale incepand cu 1 iulie 2022.Potrivit proiectului de OUG, in perioada cuprinsa intre data de 1 iulie 2022 si data de 31 decembrie 2022, se suspenda…

- DOCUMENT: Guvernul SUSPENDA angajarile de noi bugetari in instituțiile publice. Ce se intampla cu concursurile demarate deja Guvernul suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor din instituțiile publice, vacante sau temporar vacante, pana la sfarșitul anului, potrivit unui proiect de lege…

- Guvernul vrea sa adopte joi prin Ordonanța de urgența masuri urgente pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții in implementarea Planului national de redresare si rezilienta al Romaniei (PNRR).

- Angajari la STAT in ALBA: LISTA cu posturile vacante in instituțiile publice din județul Alba. Calendarul concursurilor Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind…

- Legaturile dintre instituțiile publice și ONG-urile locale sunt ceea ce determina nivelul de conexiune care exista intrecomunitatea locala și liderii acesteia. Motiv pentru care, impreuna cu Primaria... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Toate autoritațile și instituțiile publice din Romania vor fi obligate sa dezinstaleze și sa nu mai cumpere și sa utilizeze produse și servicii de tip antivirus de la entitați provenind din Federația Rusa sau aflate sub controlul Federației Ruse, precum soluțiile Kaspersky Lab ori ale Group-IB, potrivit…

- Angajari la STAT: POSTURI vacante in instituțiile publice din județul Alba. Condiții pentru candidați și calendarul concursurilor Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții,…

- Guvernul a finalizat toata legislatia cu privire la acordarea tichetelor de vacanta din acest an, iar institutiile publice pot incepe sa le emita, a afirmat, marti, ministrul Turismului, Daniel Cadariu, intr o conferinta de profil. Din punctul nostru de vedere, al ministerului, noi ne am facut treaba…