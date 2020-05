Guvernul va aproba prelungirea termenului de aplicare a prevederilor privind programele naţionale de sănătate pentru 2017 şi 2018 Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018.



"Prin prezentul proiect de hotarare a Guvernului se propune prelungirea, pana la data de 31 decembrie 2020, a termenului de aplicare a prevederilor HG 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, cu modificarile ulterioare. In acest context, se va asigura continuitatea activitatilor prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate derulate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

