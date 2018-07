Guvernul va aproba o ordonanţă privind Programul de investiţii în domeniul culturii Guvernul va adopta in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta privind aprobarea Programului de investitii in domeniul culturii, precum si pentru modificarea unor acte normative. Conform unei informari a Executivului, un alt proiect de ordonanta de urgenta aflat pe ordinea de zi a reuniunii guvernamentale vizeaza modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului si al regimului strainilor. Executivul urmeaza sa adopte si un proiect de lege pentru stabilirea cadrului legal, institutional si procedural necesar aplicarii Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

