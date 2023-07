Guvernul va aproba o ordonanţă privind etichetarea produselor din tutun încălzit Guvernul se va reuni, joi, in sedinta, urmand sa discute, printre altele, un proiect de ordonanta care vizeaza crearea cadrului legal adecvat pentru punerea pe piata a tuturor produselor din tutun. Proiectul de act normativ modifica si completeaza Legea nr. 201/2016 privind stabilirea conditiilor pentru fabricarea, prezentarea si vanzarea produselor din tutun si a produselor conexe si Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun in conformitate cu mai multe directive europene in materie. Reglementarile europene in materie stabilesc, intre altele,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

