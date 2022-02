„Este foarte important sa subliniem ca astazi facem pasi importanti in implementarea reformelor, investitiilor si proiectelor finantate din fondurile alocate Romaniei prin Mecanismul European de Redresare si Rezilienta. Avem toate elementele cuprinse in hotararea de Guvern pe care a generat-o Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. In baza aceste noi hotarari am convingerea ca vom continua sa ducem la bun sfarsit toate obiectivele si jaloanele care stau pe agenda Guvernului pentru primul trimestru si desigur sa putem sa accesam cu adevarat priimele sume din banii care au sosit deja in…