- La inceputul ședinței de Guvern de astazi, secretarul de stat in MAI Raed Arafat i-a solicitat premierului Ludovic Orban sa includa pe agenda ședinței prelungirea starii de alerta in Romania."Domnule prim-ministru, va solicit includerea pe agenda de lucru a sedintei Guvernului a proiectului de hotarare…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi modificarea Anexei 3 la HG 782/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 15 septembrie, in acord cu propunerile adoptate prin Hotararea 47 aprobata luni in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta."Domnule…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in ședința de luni, o hotarare privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul Romaniei incepand din data de 16 septembrie. Potrivit realitateatv.net , ședinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta s-a desfașurat,…

- Guvernul se reunește luni in sedinta pentru a aproba prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de Guvern sa fie aprobata prelungirea…

- Guvernul discuta luni prelungirea starii de alerta, inclusiv masuri sanitare pentru alegerile locale si reducerea unor restrictii. Premierul Ludovic Orban a anunta deja ca Guvernul va lua si noi masuri de relaxare, cum ar fi permiterea manifestatiilor in anumite conditiii: purtarea mastii si un numar…

- Guvernul va adopta luni hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. In contextul in care secretarul de stat in Ministerul de Interne, Gheorghe Sorescu, a anuntat ca proiectul privind prelungirea starii de alerta nu are avizul Consiliului Legislativ, premierul Ludovic Orban…

- Starea de Alerta este prelungita in Romania cu inca 30 de zile. Decizia a fost luat intr-o ședința extraordinara a Guvernului care a avut loc in aceasta seara. Pachetul de masuri a fost adoptat anterior, in aceasta dupa-amiaza, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Actuala Stare de alerta…

- Romania va intra, incepand cu 16 iulie, in alte 30 de zile de stare de alerta. Executivul va adopta, miercuri, mai intai in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si mai apoi in sedinta de Guvern, Hotararea privind prelungirea starii de alerta, pe tot teritoriul Romaniei, pentru inca 30 de zile,…