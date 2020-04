Guvernul va aproba în şedinţa de miercuri noi măsuri privind şomajul tehnic Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta care modifica OUG 30/2020 si acorda dreptul la indemnizatia de somaj tehnic si altor categorii de profesionisti. Astfel, potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, si "avocatii pot beneficia de acordarea indemnizatiei prevazute de articolul XV din OUG 30/2020". Totodata, se includ, ca beneficiari ai masurilor de protectie reglementate, "persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic, cuprinse in Registrul artelor spectacolului administrat de Ministerul Culturii, care obtin venituri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

