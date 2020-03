Guvernul va aproba în şedinţa de miercuri măsuri de protecţie socială şi fiscal bugetare în contextul pandemiei de SARSCoV-2 Guvernul va aproba in sedinta de miercuri o serie de ordonante de urgenta care vizeaza, printre altele, stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARSCoV-2, precum si masuri fiscal bugetare asteptate sa ajute angajatorii si angajatii din sectoarele afectate.



